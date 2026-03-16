РТ готова стать пилотным регионом для создания единой цифровой платформы культурного наследия России

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин выступил в Совете Федерации с докладом, в котором предложил использовать опыт республики для интеграции региональных систем в общероссийскую цифровую экосистему.

Глава комитета отметил, что сегодня каждый регион и ведомство работают в информационной изоляции, а данные по объектам наследия до сих пор передаются вручную. Татарстан, напротив, уже создал собственную систему, охватывающую весь жизненный цикл памятника — от выявления до реставрации. Оцифровано 1,3 миллиона архивных материалов, внедрён геопортал археологии.

Среди ключевых разработок — высокоточное 3D-сканирование памятников, позволяющее сократить сроки обмеров в пять раз, беспилотная аэроразведка для поиска объектов без раскопок и цифровые двойники исторических территорий, например острова-града Свияжск. Активно применяется искусственный интеллект — модель «Госпромт» анализирует архивы, готовит экспертные заключения и отслеживает состояние памятников по фото.

Иван Гущин подчеркнул необходимость создания единого цифрового пространства, где реставраторы, учёные и проектировщики смогут работать с актуальными данными в реальном времени. Татарстан предложил Минкультуры России закрепить за республикой статус пилотного региона для отработки таких решений на платформе «ГосТех».