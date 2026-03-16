РТ готова стать пилотным регионом для создания единой цифровой платформы культурного наследия России

16 марта 2026  18:46

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин выступил в Совете Федерации с докладом, в котором предложил использовать опыт республики для интеграции региональных систем в общероссийскую цифровую экосистему.

Глава комитета отметил, что сегодня каждый регион и ведомство работают в информационной изоляции, а данные по объектам наследия до сих пор передаются вручную. Татарстан, напротив, уже создал собственную систему, охватывающую весь жизненный цикл памятника — от выявления до реставрации. Оцифровано 1,3 миллиона архивных материалов, внедрён геопортал археологии.

Среди ключевых разработок — высокоточное 3D-сканирование памятников, позволяющее сократить сроки обмеров в пять раз, беспилотная аэроразведка для поиска объектов без раскопок и цифровые двойники исторических территорий, например острова-града Свияжск. Активно применяется искусственный интеллект — модель «Госпромт» анализирует архивы, готовит экспертные заключения и отслеживает состояние памятников по фото.

Иван Гущин подчеркнул необходимость создания единого цифрового пространства, где реставраторы, учёные и проектировщики смогут работать с актуальными данными в реальном времени. Татарстан предложил Минкультуры России закрепить за республикой статус пилотного региона для отработки таких решений на платформе «ГосТех».

РТ готова стать пилотным регионом для создания единой цифровой платформы культурного наследия России
