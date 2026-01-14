УНИКС уступил «Уралмашу» в Екатеринбурге и прервал двухмесячную победную серию

Казанский УНИКС завершил выездное выступление в Winline Basket Cup поражением от екатеринбургского «Уралмаша». Встреча прошла в напряжённой борьбе и закончилась минимальной победой хозяев — 77:74.

Гости уверенно начали матч и во второй четверти сумели создать двузначный отрыв, во многом благодаря точным дальним броскам и активной игре под щитом. Однако после большого перерыва «Уралмаш» прибавил, сократил разницу и перехватил инициативу. В заключительном отрезке екатеринбуржцы сделали решающий рывок, а попытки УНИКСа спасти игру в концовке успеха не принесли.

Самыми результативными в составе казанцев стали Джален Рейнольдс, Маркус Бингэм и Тай Брюэр. Стоит отметить, что УНИКС играл без нескольких лидеров из-за травм, а это поражение стало для команды первым за последние два месяца.