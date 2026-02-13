УНИКС вырвал победу у «Пармы» в последней четверти

УНИКС на домашнем паркете сломил сопротивление «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 74:72 (18:18, 22:21, 19:22, 15:11). Победу казанцам принёс Джален Рейнольдс, исполнивший в концовке встречи эффектный данк. Он же стал лучшим бомбардиром встречи, обновив при этом личный рекорд результативности: 30 очков, 6 подборов и две результативные передачи. Маркус Бингэм оформил дабл-дабл, набрав 12 очков при 12 подборах.

УНИКСу удалось продлить домашнюю победную серию на внутренней арене до 25 матчей. До повторения рекорда Единой лиги ВТБ казанцам осталось одержать пять побед: «Химки» в период с октября 2012-го по апрель 2015-го не проигрывали дома на протяжении 30 встреч.