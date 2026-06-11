УНИКС завоевал серебро Единой лиги ВТБ, уступив ЦСКА в финальной серии

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Спорт
11 июня 2026  00:08

В Казани завершился четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ. Московский ЦСКА на чужой площадке переиграл УНИКС со счетом 102:76, выиграв серию «всухую» (4-0) и став 13-кратным чемпионом турнира. Казанцы, в свою очередь, завоевали серебряные награды.

Первая половина игры оставляла надежду на интригу: впервые в серии УНИКС выиграл стартовую четверть (27:20) и ушел на большой перерыв с минимальным отставанием (49:50). Лучшими в составе казанской команды в этот отрезке стали Элайджа Стюарт и Маркус Бингэм, набравшие на двоих 28 очков. Однако во втором тайме армейцы прибавили и окончательно сломили сопротивление хозяев.

Серебряные медали баскетболистам УНИКСа вручил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. 

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