В 19 районах и городах РТ зафиксирован рост числа погибших на пожарах

Заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Олег Маринин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил, что в 2025 году в Татарстане стало больше трагических случаев на пожарах. Рост числа погибших зафиксирован сразу в 19 районах и городах республики.

Список территорий, где ситуация с гибелью людей на пожарах ухудшилась, довольно обширный. Среди них Азнакаевский и Альметьевский районы - здесь число погибших увеличилось на несколько случаев, а также Казань и Набережные Челны. Кроме того, в эту статистику входит ряд других районов, включая Бавлинский, Верхнеуслонский, Нижнекамский, Тукаевский и другие.

Отдельной трагедией стала гибель детей. В этом году на пожарах погибли пятеро детей в возрасте от одного года до 16 лет. Трагедии произошли в Высокогорском и Чистопольском районах, а также в Казани.

По словам представителя МЧС, основными причинами этих страшных событий стали неисправности электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Отметим, что всего с начала года в Татарстане произошло 3181 пожар, жертвами которых стали 104 человека.