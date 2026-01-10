В 2026 году в Татарстане планируют ввести более 3 млн кв. метров жилья

10 января 2026  18:37
Владислав Косолапкин

В Татарстане в текущем году запланировано масштабное жилищное строительство — будет введено более 3 миллионов 175 тысяч квадратных метров нового жилья. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин.

Объём работ распределён по нескольким ключевым направлениям. Основная часть, почти два миллиона квадратных метров, придётся на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Чуть более миллиона «квадратов» составят многоквартирные дома, возводимые по инвестиционным проектам. И около 150 тысяч квадратных метров будет построено в рамках программы социальной ипотеки. Всего планируется возвести 107 жилых домов в 29 районах республики.

Новое жильё предназначено для поддержки социально важных категорий граждан. В числе получателей — дети-сироты, многодетные и молодые семьи, а также отдельные категории, включая переселенцев и пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Для детей-сирот в 57 строящихся многоквартирных домах уже предусмотрено 641 жилое помещение, при этом на сегодняшний день выполнено около трети от запланированных работ.

Параллельно с новым строительством будет реализована и программа капитального ремонта. В планах на год — обновление 706 многоквартирных домов, замена 99 лифтов и благоустройство придомовых территорий в рамках проекта «Наш двор».

Министр подчеркнул, что все планы по жилищному строительству согласованы с муниципальными районами. Эта работа является частью комплексных усилий Татарстана в рамках национальных проектов и государственных программ, которые направлены на развитие городской среды, а также на поддержку семьи и молодёжи.

