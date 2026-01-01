В Альметьевском районе средствами ПВО сбит БПЛА

Рано утром 1 января в Альметьевском районе Татарстана системами противовоздушной обороны была успешно отражена атака беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила глава муниципального образования Гюзель Хабутдинова.

В результате падения обломков дрона на одной из технологических площадок нефтяной инфраструктуры произошло локальное возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован силами экстренных служб, прибывших на место происшествия. По предварительным данным, работоспособность основного оборудования объекта не пострадала.

Как подчеркнули в районной администрации, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Угрозы для населения и нормального функционирования города Альметьевска не возникло. Ситуация взята под контроль, а оперативные службы продолжают мониторинг обстановки.