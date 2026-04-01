В апреле в приемной Президента в Татарстане пройдут прямые линии

1 апреля 2026  15:57
Елизавета Черкина

В апреле 2026 года в приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан проведут тематические прямые линии. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

2 апреля с 10.00 до 12.00 состоится прямая линия по вопросам высшего образования. На звонки ответят сотрудники Министерства образования и науки Республики Татарстан.

6 апреля пройдет мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню здоровья. Консультации проведут специалисты Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

13 апреля с 10.00 до 12.00 организуют прямую линию на тему профилактики сезонных респираторных заболеваний. Вопросы жителей примут сотрудники Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

15 апреля в приемной ответят на вопросы о призыве на военную службу. Консультации проведут представители Военного комиссариата Республики Татарстан.

20 апреля прямая линия будет посвящена обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. На звонки ответят сотрудники Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан.

Завершит цикл мероприятие на тему «Наш двор», которое пройдет 24 апреля с 10.00 до 12.00. Вопросы примут специалисты Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, а также Исполнительного комитета Казани.

Телефон прямой линии: 221-80-35.

Новости
Мужская сборная «Динамо-Татарстан» завоевала титул чемпиона России по волейболу на снегу
В Татарстане 6 апреля ожидаются сильный ветер, дожди и грозы
Казанский гимнаст Даниел Маринов выиграл золото Кубка мира в Египте
Татарстан вошел в десятку регионов России с самым высоким ростом зарплат
Лыжники из Татарстана взяли золото и серебро в масс-старте на финале Кубка России
Соцконтракт поможет в трудных жизненных ситуациях
На реках Татарстана зафиксирован резкий подъем уровня воды
Татарстанцы оплачивают учебу детей маткапиталом