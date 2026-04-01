В апреле в приемной Президента в Татарстане пройдут прямые линии

В апреле 2026 года в приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан проведут тематические прямые линии. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

2 апреля с 10.00 до 12.00 состоится прямая линия по вопросам высшего образования. На звонки ответят сотрудники Министерства образования и науки Республики Татарстан.

6 апреля пройдет мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню здоровья. Консультации проведут специалисты Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

13 апреля с 10.00 до 12.00 организуют прямую линию на тему профилактики сезонных респираторных заболеваний. Вопросы жителей примут сотрудники Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

15 апреля в приемной ответят на вопросы о призыве на военную службу. Консультации проведут представители Военного комиссариата Республики Татарстан.

20 апреля прямая линия будет посвящена обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. На звонки ответят сотрудники Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан.

Завершит цикл мероприятие на тему «Наш двор», которое пройдет 24 апреля с 10.00 до 12.00. Вопросы примут специалисты Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, а также Исполнительного комитета Казани.

Телефон прямой линии: 221-80-35.