В АТК РТ предупредили об уголовной ответственности за ложные сообщения о терактах

Антитеррористическая комиссия Республики Татарстан напомнила жителям о серьезных правовых последствиях за заведомо ложные сообщения об актах терроризма. Под действие статьи подпадают как устные, так и письменные заявления, включая телефонные звонки.

Уголовная ответственность за подобные деяния наступает с 14 лет. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих угрозу гибели людей, наказывается штрафом от 200 до 500 тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Если ложное сообщение касалось объектов социальной инфраструктуры или повлекло крупный материальный ущерб, наказание ужесточается: штраф от 500 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В случае, когда целью преступника являлась дестабилизация работы органов власти, максимальный срок лишения свободы достигает восьми лет. Если же ложное сообщение повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, виновному грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, осужденный обязан возместить весь причиненный ущерб.

В АТК отметили, что к таким преступлениям все чаще привлекаются несовершеннолетние. Иногда подростки движимы хулиганскими побуждениями — сорвать урок или перенести экзамен. Особую тревогу вызывает вовлечение детей телефонными мошенниками из недружественных стран, которые массово обзванивают различные объекты с сообщениями о минировании, не осознавая тяжести последствий.