В Авиастроительном районе Казани ведется ремонт улицы Ленинградской

В столице Татарстана стартовал ремонт дорожного полотна на улице Ленинградской — на отрезке от Айдарова до Побежимова. Протяженность участка составляет один километр. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

На данный момент готовность объекта оценивается в 19%. Подрядчики уже демонтировали люки колодцев, отфрезеровали старое покрытие, частично заменили бордюры и устроили выравнивающий слой асфальта. Впереди — укладка верхнего слоя из высокопрочной щебеночно-мастичной смеси на площади более 23 тысяч квадратных метров.

Кроме того, дорожники отремонтируют тротуары (5,2 тысячи квадратов), заменят почти 3 километра дорожного и 1,75 километра тротуарного бортового камня. Для повышения безопасности установят два знака, 50 метров пешеходных ограждений, один остановочный павильон и нанесут свежую разметку.