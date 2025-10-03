В Азнакаевском районе полиция применила оружие для остановки пьяного водителя

3 октября 2025  11:58

В Азнакаевском районе Татарстана сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя автомобиля «Нива». Инцидент произошел на 29-м километре автодороги Бугульма — Азнакаево, где правоохранители получили сообщение о нарушителе.

Водитель проигнорировал законные требования автоинспекторов об остановке и попытался скрыться. После предупредительного выстрела в воздух сотрудники полиции выстрелили по колесам автомобиля, что позволило остановить транспортное средство.

Задержанным оказался 31-летний местный житель, у которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него составлены административные протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, отказ от остановки транспортного средства и невыполнение требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения.

