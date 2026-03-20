В БРИКС создадут аналог «Мишлена» для оценки туристического сервиса

Муниципалитеты стран БРИКС договорились о создании общей системы международного туристического сотрудничества. Решение было принято в Индии на сессии «Города в движении», рассказала советник мэра Казани по делам ассоциации городов БРИКС+ Дарья Санникова.

В рамках инициативы планируется разработать единые стандарты качества услуг и сформировать общий событийный календарь. Меморандум о сотрудничестве уже направлен участникам организации.

Особое место в проекте занимает система «BRICS-Friendly» — аналог международных рейтингов вроде «Мишлена». Предполагается, что экспертные комиссии будут оценивать сервис в городах. Пилотные тестирования могут запустить в Казани.

Кроме того, прорабатывается введение единой карты гостя БРИКС для льготного посещения музеев и мероприятий. Вся информация будет доступна на сайте ассоциации.

Как отметила Санникова, синхронизация фестивалей и форумов позволит увеличить турпоток, а сам проект станет платформой для укрепления связей между городами.