В части домов Вахитовского района Казани на сутки отключат холодную воду

В связи с плановыми работами по улучшению системы водоснабжения в Вахитовском районе Казани будет временно прекращена подача холодной воды. Отключение запланировано с 9:00 21 октября до 9:00 22 октября.

Как сообщает МУП «Водоканал», перерыв в водоснабжении затронет жителей 12 домов по улицам Касаткина, Пушкина и Театральная. В перечне адресов значатся как жилые здания, так и объекты социального назначения. Полный список доступен на сайте мэрии.

Для обеспечения жителей питьевой водой будут организованы автоцистерны. Заявки на доставку воды принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.