В Челнах у автовладельца изъяли ввезенную с нарушениями иномарку

news_top_970_100
Республика
8 января 2026  15:22

Житель Набережных Челнов лишился автомобиля Nissan, который был незаконно ввезен в Россию из-за рубежа. Нарушение выявили в ходе проверки, проведенной Камской транспортной прокуратурой.

Как установили надзорные органы, в 2021 году машину оформили как транспорт для международных перевозок, что позволило владельцу избежать уплаты таможенных платежей. Однако фактически автомобиль использовался в личных целях и свободно эксплуатировался на территории страны.

После дополнительной проверки таможня доначислила пошлины и пени на сумму свыше 2 млн рублей. Иномарку задержали: вернуть ее собственник сможет только после погашения задолженности. В противном случае автомобиль будет изъят по решению суда и обращен в доход государства.

news_right_column_240_400
Новости
В Челнах у автовладельца изъяли ввезенную с нарушениями иномарку
В Минюсте РТ рассказали, как определить свой судебный участок мирового судьи
В Казани ночью на Тэцевской горел склад
В Зеленодольске планируют открыть российско-индийский центр традиционной медицины
В Татарстане обновили 68 км ключевых региональных дорог опорной сети
В Татарстане после снегопада возобновили движение грузового и пассажирского транспорта
«Динамо» СПб нанесло поражение «Барсу»
ВФВ отреагировала на появление тренеров «Зенита» в футболках