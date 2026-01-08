В Челнах у автовладельца изъяли ввезенную с нарушениями иномарку

Житель Набережных Челнов лишился автомобиля Nissan, который был незаконно ввезен в Россию из-за рубежа. Нарушение выявили в ходе проверки, проведенной Камской транспортной прокуратурой.

Как установили надзорные органы, в 2021 году машину оформили как транспорт для международных перевозок, что позволило владельцу избежать уплаты таможенных платежей. Однако фактически автомобиль использовался в личных целях и свободно эксплуатировался на территории страны.

После дополнительной проверки таможня доначислила пошлины и пени на сумму свыше 2 млн рублей. Иномарку задержали: вернуть ее собственник сможет только после погашения задолженности. В противном случае автомобиль будет изъят по решению суда и обращен в доход государства.