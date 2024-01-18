В чем искать опору в сложные времена?

Что волнует наших современников, реально ли всем помочь? Об этом мы поговорили с Гузель Марининой, в прошлом экстремальным психологом поисково-спасательной службы МЧС РТ, соучредителем центра психологии, а ныне частнопрактикующим психологом.

С чем идут к психологу?

- Гузель, мы живем в неспокойное время. Но количество обращений к психиатрам стабильно, а к психологам - растет. С чем идут к вам люди?

- С одной стороны, это извечные проблемы. Например, одиночество, страх идти в отношения с противоположным полом. Как правило, истоки здесь кроются в травмирующих ситуациях в детстве и юности, вплоть до сексуального насилия. Если папа бил маму на глазах у девочки, то, вырастая, она подсознательно не хочет замуж, потому что это больно и страшно, и здесь нужно исцеление. Если еще несколько лет назад тема одиночества считалась исключительно женской, то буквально года четыре назад ко мне стали приходить мужчины. Много обращений связано с депрессией.

С другой стороны, появились и специфические для нашего времени запросы. Последние года полтора много людей обращаются со страхами, тревожностями, паническими атаками, что связано с началом специальной военной операции. С психологической точки зрения это объяснимо: ученые выявили, если в роду есть предки, побывавшие в зоне военных действий, репрессированные, то при сходной ситуации у потомков срабатывает психологический триггер - то, что вызывает сильные эмоции у человека. При просмотре какого-либо сюжета по ТВ, получении сообщения у человека появляется страх умереть или потерять детей. Также ко мне приходят по вопросам отношений родители - дети. Часто пишут молодые люди с просьбой помочь разобраться, что не так в их взаимодействии с родителями. Поколение молодежи от 17 до 32 лет находится в критическом состоянии, молодые часто дезориентированы, теряют смысл жизни, не могут наладить отношения с родителями, ищут на стороне ответы на свои вопросы, хотят восполнить потребность в любви. А тут еще и общество в напряженном состоянии.

«Мама вообще не дала мне никакой любви...»

- Чем же заняты родители?

- Это веяние советских времен, когда мамы-папы с младенчества отдавали детей (я не исключение) в садики, няням, бабушкам и бежали на работу. Поколение выросло в дефиците любви, с бессознательной травмой, и для них норма точно так же растить и своих детей, больше времени посвящая делам. Вот только современные детки другие, им требуется внимание, ведь теперь общество устроено совсем по-другому. Они приходят ко мне как к психологу и говорят: «Мама вообще не дала мне никакой любви, папа игнорирует, что делать?» В лучшем случае они находят психолога, в худшем - переключаются на наркотики и алкоголь, компьютерные игры.

- На ваш взгляд, что происходит с современным человеком? Многие люди как будто не взрослеют, до 35 лет на некоторые вещи реагируют по-детски. На все это накладывает отпечаток культ денег, эпоха слоганов типа «вложи 10 рублей - получишь 100» и т. д.

- Многие люди запутались, не понимают, кто они, какое у них призвание. Если раньше существовали понятные алгоритмы (школа - вуз - работа - семья), то сейчас все изменилось. Дети заканчивают школу и не знают, куда идти дальше. А тут много различных курсов, финансовых пирамид - и молодежь думает: а вдруг там повезет? Но без знания именно своей цели можно свернуть не на ту дорогу. Считаю, сейчас надо популяризировать идею поиска своего настоящего призвания.

«Нужно почувствовать, что это призвание»

- Многие хотят что-то быстро освоить и на этом начать зарабатывать...

- Как-то ехала в автобусе, разговорились с девушкой. Узнав, что я психолог, она сказала, что хочет пройти курсы по психологии: «Как думаете, у меня получится практиковать?» Ответила ей, что тут много составляющих: нужно почувствовать, что это ее призвание, любить людей, сострадать им, иметь высокую эмпатию, постоянно работать над собой. К тому же консультировать человека по проблеме, которая не решена у вас самих, крайне нежелательно - может сработать триггер, и неизвестно, кого в первую очередь нужно будет спасать. Она смотрела широко раскрытыми глазами: «Я и не думала, что все так сложно». Да, психолог (а в моем случае еще и с дипломом медсестры) - это образ жизни. Помню такой случай. Шла по улице и услышала резкий крик: «Спасите моего ребенка!» Оказалось, малыш 7 - 9 месяцев задыхался от инородного тела в легких. Подбежала к маме, схватила бледного ребенка за ноги, перевернула, потрясла, предмет выпал, ребенок задышал. Передала его маме, она в оцепенении только и смогла произнести: «Вы спасли моего ребенка. Кто вы?»

И таких случаев немало. Я начинала свою профессиональную деятельность в МЧС в качестве психолога. В 2002 году был обвал общежития в Казани, а я в тот момент находилась в отпуске, но по своему желанию вышла на службу, приехала с медицинской сумкой, средствами первой помощи. Удалось помочь двум людям. Один стоял в ступоре, у него были расширены зрачки, он не мог пошевелиться. Ступор опасен тем, что пострадавший все понимает, а тело как будто заблокировано. Долгое нахождение в таком состоянии может привести к смерти. Надо в этот момент надавить на зрачки и резко отпустить, тогда человек выйдет из оцепенения. Я так и сделала, мужчина очень благодарил потом. Другой пострадавшей нужно было кому-то выговориться, она оказалась в эпицентре события. Все происходило на пятом этаже, дети бегали в коридоре, женщина почувствовала внутри необъяснимую тревогу, вышла к ним и закричала: «Быстро все в комнату!» Едва они успели заскочить, как стена обрушилась вместе с коридором. После нашей беседы ей стало легче.

- Как люди узнают о вас как о психологе?

- Долгое время по сарафанному радио. Но в один момент это перестало работать. Я пошла в социальные сети. Поняла, как специалисту важно показывать свой образ жизни, ценности, принципы, приоритеты, результаты клиентов. Люди, видя это, говорят: «У меня то же самое». И обращаются за консультацией. Для меня такой эффект из разряда чуда.

Не привязывайтесь к психологу!

- Насколько эффективны сегодня классические методы психологии?

- Наука развивается, многое меняется. Я в 1999 году окончила КГУ, где получила базовые знания, но пришлось еще многое изучать. Всегда переживала, что человек привязывается к психологу. Я за то, чтобы за один сеанс он научился слышать интуицию, внутренний голос и мог сам решать свои вопросы, нашел опору в себе. Вместе с тем серьезные проблемы (травмы) требуют продолжительной работы.

- Как вы относитесь к тому, что рынок психологии наводнили разного рода специалисты-самоучки, недипломированные мастера и т. п.?

- Множество предложений - сигнал о том, что общество сейчас нуждается в душевном исцелении. Есть запрос - вот ответ. Все имеет место быть, если это помогает. Есть люди, которые готовы решать свои запросы на шоу, через метод расстановок, другие предпочитают не выносить свою проблему на широкую аудиторию. Меня часто спрашивают, как понять, насколько компетентен специалист. Смотрите, есть ли у него результаты в заявленной сфере. Например, если психолог учит девушек, как выйти замуж, а сама в разводе, получите ли вы результат?

- Как вы относитесь к идее возвращения психологов в школы?

- Хорошо. Но только если они не ремесленники, а пришли по призванию, любят детей и умеют хранить тайны, работают не с нуля, а уже имеют опыт. Ко мне на консультацию не раз приходили подростки - дети моих друзей, им 17 - 18 лет. Убеждала их, что все, о чем мы говорим, останется между нами. И они рассказывали такие вещи, которые родители никогда в жизни не узнают. Представляете, какая ответственность, и ее должны осознавать те, кто работает в школе и детском саду.

Родителям - «Не входить!»

- Как понять, что с ребенком что-то не так?

- Нужно иметь с ним доверительные отношения. Подростки в возрасте 12 - 16 лет ставят границы, вешают на двери в комнату надпись «Не входить!» Надо мудро и с любовью ждать. Мне очень хочется популяризировать предназначение отца и матери для детей. Тогда в любом месте человек сможет понимать: я как мать (или отец) поступаю неправильно. У отца три предназначения: обеспечивать безопасность в доме, быть добытчиком и выражать свое одобрение ребенку за его дела (сварила дочка борщ - отец похвалил, тем самым укрепив желание ребенка готовить еду). У меня есть клиент, который закончил не один вуз, но ни разу не услышал от отца желанную фразу «Я горжусь тобой». У матери два предназначения - любить ребенка любым и делиться опытом преодоления ситуаций. Мама учит, исходя из своей мудрости. Когда у ребенка что-то происходит, ее задача - принять его таким, какой он есть, утешить, если надо, к месту рассказать ситуацию из жизни. Так она закладывает духовный фундамент для опоры ребенка. Братья и сестры, близкие друзья из детства - фундамент для партнерства, люди, с которыми можно и нужно делиться своими секретами. Если имело место предательство с их стороны, человек впоследствии перестает доверять партнерам, друзьям, подругам.

- Как найти гармонию в жизни?

- Понять свою ценность, слушать голос сердца и следовать ему. Когда вы знаете, в каком направлении идете, вас будет сложно сбить с пути.

Оксана Бирюкова

Кстати

Недавно Гузель Маринина написала книгу «Сказка о всемогущем добром волшебнике».