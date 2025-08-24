КАМАЗ поднялся на вторую строчку в таблице Первой лиги

КАМАЗ в домашнем матче обыграл «Уфу» в игре 6-го тура Первой лиги. Открыли счёт челнинцы уже на второй минуте после хорошего удара из-за пределов штрафной от Руслана Апекова. Успех татарстанского клуба на 16-й минуте развил Давид Караев, воспользовавшийся ошибкой игрока «Уфы». Во втором тайме гости отквитали один мяч, однако на 86-й минуте Ренат Голыбин вернул КАМАЗу комфортное преимущество, 3:1.

Победа подняла челнинский клуб на второе место в турнирной таблице. От лидера, «Факела», КАМАЗ отстаёт на два очка, но у соперника остаётся игра в запасе.