В казанском аэропорту отменили режим «Ковер»

С 24 августа 2025 года в Татарстане полностью отменены режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер», введенные ранее для обеспечения безопасности воздушного пространства. Международный аэропорт Казань возобновил работу в 06:11 по московскому времени, а нижнекамский аэропорт Бегишево — в 08:07.

Отмена специальных режимов означает полное восстановление регулярного авиасообщения и снятие временных ограничений на прием и отправку рейсов. Также прекращают действовать сопутствующие меры безопасности, включая возможные ограничения скорости интернет-соединения.