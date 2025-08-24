В казанском аэропорту отменили режим «Ковер»

news_top_970_100
Город
24 августа 2025  09:47

С 24 августа 2025 года в Татарстане полностью отменены режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер», введенные ранее для обеспечения безопасности воздушного пространства. Международный аэропорт Казань возобновил работу в 06:11 по московскому времени, а нижнекамский аэропорт Бегишево — в 08:07.

Отмена специальных режимов означает полное восстановление регулярного авиасообщения и снятие временных ограничений на прием и отправку рейсов. Также прекращают действовать сопутствующие меры безопасности, включая возможные ограничения скорости интернет-соединения.

news_right_column_240_400
Новости
СНИЛС для новорожденного назначается автоматически
В казанском аэропорту отменили режим «Ковер»
КАМАЗ поднялся на вторую строчку в таблице Первой лиги
Матч «Рубин» – «Спартак» стал четвёртым по посещаемости в истории клуба
Аэропорт Казани приостановил работу из-за введения специального режима
Как установить секретный код для проверки пенсионных накоплений
Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 года
Татарстан выполнил годовой план по вводу жилья на 81%