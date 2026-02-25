В Татарстане заболеваемость ОРВИ почти вдвое ниже эпидпорога

news_top_970_100
Республика
25 февраля 2026  09:57

Управление Роспотребнадзора по РТ оценило ситуацию с гриппом и острыми респираторными инфекциями как стабильную. За минувшую неделю в республике зарегистрировано 12 897 случаев заболеваний — это соответствует уровню предыдущей семидневки и на 47,3% ниже эпидемического порога.

С начала года специалисты фиксируют снижение активности вирусов гриппа. На восьмой неделе его доля в общей структуре заболеваемости составила 26,6%.

Сезонный уровень заболеваемости поддерживается в основном респираторными вирусами негриппозной этиологии. Они характерны для этого времени года, протекают преимущественно в лёгкой форме и не требуют госпитализации. Однако в ведомстве призывают не терять бдительность и соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, обрабатывать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками недомогания.

news_right_column_240_400
Новости
«Победа будет за нами в любом случае!»
В РТ стартовал новый сезон «Зарницы 2.0» с расширенными возрастными рамками
Казанская молодежь потратила почти 30 млн рублей по «Пушкинской карте» за год
Экспертный клуб РТ обсудил патриотизм и служение стране
В центре «Батыр» расскажут о службе в Войсках беспилотных систем
В Татарстане заболеваемость ОРВИ почти вдвое ниже эпидпорога
Бастрыкин поручил проверить напавших на таксиста подростков на причастность к другим преступлениям
Казань планирует внедрить ИИ в работу метрополитена и наземного электротранспорт