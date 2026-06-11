В День России большинство почтовых отделений Татарстана не будут работать

Завтра, 12 июня, в связи с празднованием Дня России практически все отделения Почты России в республике закроются — этот день станет для них выходным. Исключение составят только пункты выдачи заказов с маркетплейсов, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Об этом проинформировали в пресс-службе почтового оператора.

Сегодня, 11 июня, рабочий день почтовых офисов сократят на один час. А уже 13 июня все подразделения вернутся к привычному графику работы.

В праздничный день почтальоны не будут разносить письма и газеты. Однако выплаты пенсий и пособий состоятся по расписанию, которое заранее согласовано с региональным отделением Социального фонда РФ.

Некоторые отделения могут работать по индивидуальному графику. Уточнить актуальный режим или найти ближайший открытый офис можно на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении.