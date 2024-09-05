В день выборов в Казани устроят конкурс красоты, гонку на робошарах и гига-тетрис

День выборов депутатов Госсовета РТ в Казани станет не только важным политическим событием, но и праздником для всей семьи. 9 сентября у казанской «Чаши» развернется масштабная развлекательная программа, доступная всем, кто придет на избирательные участки.

С 13:00 начнут работу тематические зоны для детей и взрослых. Маленьких гостей ждут аниматоры, аквагрим, гигантский конструктор, морской бой, гига-тетрис, тир. Тем, кто постарше, предложат мастер-классы по изготовлению сувениров, украшений и игрушек.

С 13:00 до 16:00 на площадке пройдет праздник «День казанского жизнелюба», где активные горожане старшего поколения представят свою концертную программу, организуют чаепитие, мастер-классы и даже конкурс красоты «Алтынбикэ».

С 14:00 на сцене перед казанцами выступят звезды российской эстрады Моя Мишель, Niletto, группа «Dabro», а также Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Иркэ, ВИА «Волга-Волга».

Любители активного отдыха смогут поучаствовать в соревнованиях «Хватай-ка на реакцию», гонках на робошарах, гранд-дартсе, гранд-тире и даже сыграть в футбол на огромном надувном бильярде.

Напомним, вход на концерт – по браслетам «Всей семьей на выборы», которые жители столицы получат на избирательных участках. Бонус для участников выборов – бесплатный проезд в общественном транспорте. Ранее мы писали, что после завершения мероприятий организуют спецподачу общественного транспорта.

В преддверии выборов депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям с призывом проявить гражданскую активность.

Также в этот день пройдет 13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!».

0+