В Госсовете Татарстана стартовало рассмотрение трехлетнего бюджета

13 октября 2025  08:37

В парламенте Татарстана начинается масштабная работа над основным финансовым документом региона — проектом бюджета на 2026–2028 годы. Законопроект, внесенный Рустамом Миннихановым в начале октября, поступил на рассмотрение депутатов.

Как сообщается в телеграм-канале Госсовета РТ, с сегодняшнего дня все профильные комитеты парламента приступают к детальному изучению документа. Первыми к работе над бюджетными статьями приступят члены комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Одновременно с ними рассмотрение начнут еще три парламентских комитета, что ознаменует начало комплексного обсуждения финансовой стратегии республики на предстоящий трехлетний период.

