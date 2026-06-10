В Казани 27 июня планируют ограничить продажу алкоголя в День молодежи

В связи с проведением всероссийского Дня молодежи Кабинет министров Татарстана подготовил постановление о временном запрете розничной торговли спиртным. Документ проходит антикоррупционную экспертизу. Ограничения, направленные на обеспечение безопасности во время массовых мероприятий, запланированы на 27 июня на улицах Подлужной, Толстого и Кремлевской набережной.

При этом запрет не распространяется на предприятия общественного питания — там алкоголь по-прежнему можно будет продавать при оказании услуг. Контроль за исполнением возложат на Госалкогольинспекцию РТ и МВД по республике (по согласованию). Полный перечень территорий, попадающих под ограничения, будет опубликован дополнительно.