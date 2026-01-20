В Казани безработица остается рекордно низкой, но в IT стало сложнее найти работу

Директор Кадрового центра «Работа России» в Татарстане Тимур Муллин представил актуальные данные по рынку труда Казани на деловом понедельнике в мэрии.

Уровень официальной безработицы в городе уже несколько месяцев держится на исторически низкой отметке 0,19%. На начало января 2026 года на учёте состояло 1289 человек. При этом в республике наблюдается рост скрытой безработицы, но в Казани ситуация стабильная: на неполный рабочий день переведены 180 сотрудников на 4 предприятиях, а под риском увольнения находятся 390 человек на 65 компаниях. Основная причина — сокращение объёмов производства и продаж.

Спрос на кадры остаётся высоким в строительстве, производстве, образовании, торговле, транспорте и здравоохранении. Однако в IT-сфере ситуация изменилась: работодатели стали тщательнее отбирать кандидатов, и на одну вакансию теперь приходится в среднем 20 резюме. Количество заявленных вакансий в этой отрасли сократилось на 38% по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата в предлагаемых вакансиях составляет около 80 тысяч рублей.

В 2025 году в кадровые центры Казани обратились более 9 тысяч человек, из них трудоустроены 6 019 (64,3%). Лучше всего люди устраивались в сфере услуг, образовании, здравоохранении и производстве. Средний срок поиска работы сократился с 4 до 3 месяцев.

Особое внимание уделяется переобучению. В рамках нацпроекта «Кадры» бесплатно прошли обучение около 4 тысяч казанцев. Самыми популярными стали профессии инженера-тестировщика, оператора беспилотников, электромонтера и контролёра качества. Также повысили квалификацию 800 медиков по программе «IT-технологии в здравоохранении» и 400 педагогов по направлению «Искусственный интеллект в образовании».

Активно развивается целевое обучение: на портале «Работа России» казанские работодатели разместили 1287 предложений, по которым заключено 2268 договоров. Самые востребованные направления — медицина, педагогика, агроинженерия, машиностроение и IT. Эта практика укрепляет связь между вузами, колледжами и бизнесом, создавая условия для роста молодых специалистов и экономики города.