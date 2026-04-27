В Казани на первомайские праздники отменят плату за муниципальные парковки

В столице Татарстана в период майских праздников автомобилисты смогут оставлять машины на городских парковочных зонах бесплатно. Как сообщили в мэрии, 1 мая, в день Праздника весны и труда, плата взиматься не будет. Поскольку 2 и 3 мая приходятся на выходные, парковка в эти дни также останется бесплатной (по обычному расписанию).

Таким образом, на протяжении всех трех праздничных дней автовладельцам не придется оплачивать стоянку. Напомним, в будние дни в Казани ночное время (с 19:00 до 8:00) также является бесплатным.