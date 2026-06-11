В Казани на время саммита Россия — АСЕАН перекроют движение по мосту через озеро Кабан

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Город
11 июня 2026  23:56

В среду, 17 июня, в столице Татарстана временно закроют проезд по мосту, расположенному на улице Назарбаева через озеро Кабан. Ограничения связаны с проведением саммита Россия — АСЕАН, который пройдет в городе с 17 по 19 июня. Об этом предупредили в комитете по транспорту Казани.

Пока мост будет недоступен для машин, автомобилистов направят по объездной траектории — через улицы Салимжанова, Татарстан и Тукая.

Также скорректируют маршруты общественного транспорта. Автобусы № 5, 43 и 77 в обе стороны поедут по улицам Островского, Татарстан и Тукая вместо привычной схемы.

Ранее власти уже анонсировали временные ограничения парковки и движения транспорта в дни подготовки и проведения международного мероприятия.

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