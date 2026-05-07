В Казани наградили победителей школьного медиафестиваля «Ялкын»

6 мая в «Татмедиа» подвели итоги первого республиканского патриотического фестиваля школьных медиа «Ялкын». На одной площадке встретились юные журналисты, операторы, блогеры и редакторы из разных уголков Татарстана.

Фестиваль призван развивать школьную журналистику, раскрывать таланты подростков и укреплять патриотические ценности. Всего поступило более 400 заявок, а в финал вышли 20 медиацентров из Альметьевска, Актаныша, Арска, Муслюмово, Мензелинска, Тетюш, Апастово, Новошешминска и Казани.

Финалистов ждала насыщенная программа: практикумы по созданию вертикальных видео, работе с искусственным интеллектом и дизайну карточек, экскурсия по редакции «Татмедиа», знакомство с журналом «Ялкын» и встреча с руководителем пресс-службы Раиса РТ Лилией Галимовой.

Кто в лидерах

В номинации «Лучшее школьное медиа на русском языке» победила команда «Медиазвёзды / МедиаЙолдызлар» (гимназия №175, Казань). Среди татароязычных медиа лучшей признана команда «Сәләт–Мәрҗән» (татарская гимназия №2 им. Шигабутдина Марджани при КФУ, Казань).

Гран-при фестиваля завоевали ребята из «Диджитал академии» Альметьевска — проект DIGITAL KiDS. Победители отправятся в один из регионов России по социальному туристическому маршруту «Тур для СВОих» в составе делегации Татарстана.

Также призёры получили путёвки в финал конкурса «Алтын каләм — Золотое перо» и возможность оплачиваемой стажировки во время Глобального молодёжного саммита в Казани. Специальные призы вручили журнал «Ялкын», телеканал «ШАЯН ТВ» и региональное отделение «Движения Первых».

Благодарственными письмами отметили 25 педагогов-наставников, которые готовили команды.

Организаторы — «Татмедиа», Минобрнауки РТ, Минмолодёжи РТ, АО «ТАТМЕДИА», журнал «Ялкын», Республиканский центр внешкольной работы, телеканал «Новый Век», КФУ, «Первый Патриот» и региональное отделение «Движения Первых».