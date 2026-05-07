Российские спикеры бесплатно научат татарстанских бизнесменов зарабатывать больше

26 мая в Казани пройдёт форум креативной экономики «АЛГАритм». Перед предпринимателями республики выступят звёздные спикеры федерального уровня: писатель и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин, бизнес-эксперт Гоша Карцев, предприниматель Роман Тарасенко, наставник по личному бренду Диляра Минрахманова и другие. Участие — бесплатное.

Форум приурочен ко Дню российского предпринимательства и организован при поддержке Минэкономики Татарстана и Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Главная цель «АЛГАритма» — на живых примерах и реальных кейсах показать, как можно резко увеличить прибыль своего дела.

Эксперты расскажут, как вырваться в лидеры продаж на маркетплейсах, как применять нейросети для бизнеса, как построить сильный и узнаваемый бренд, а также как эффективно работать с социальными сетями.

Хедлайнером мероприятия станет Александр Цыпкин — известный писатель, публицист и мастер стратегических коммуникаций.

Форум пройдёт в Центре уникального мастерства (ул. Московская, 2). Регистрация участников начнётся в 13:00.

Чтобы попасть на событие, нужно оставить заявку на официальном сайте. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (950) 410-19-89.

А узнать о других мерах поддержки бизнеса — по горячей линии Единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90.