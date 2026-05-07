Два представителя «Ак Барса» попали в топ лучших игроков полуфинала

Спорт
7 мая 2026  16:32
Эдгар Витковский

КХЛ опубликовала подборку четвёрки лучших игроков по итогам полуфинальных серий, в неё вошли два хоккеиста «Ак Барса». Лучшим защитником признан Митчелл Миллер, отличившийся пятью результативными передачами по ходу серии с «Металлургом». Показатель полезности легионера составил «+3», дополнительно Миллер заблокировал 10 бросков и по разу совершал отбор и перехват.

Лучшим новичком полуфиналов стал Степан Терехов. В пяти играх его показатель полезности также составил «+3», защитник по разу совершал отбор и перехват, а также заблокировал семь бросков.

