В Казани назначен новый директор зооботсада

2 апреля 2026  16:18

Новым руководителем Казанского зооботсада стала Асия Гиззатуллина, ранее занимавшая должность арт-директора и заместителя директора Дирекции парков и скверов города. Назначению предшествовал конкурс, вызванный необходимостью усилить управленческую команду в преддверии реконструкции исторической территории.

Асия Гиззатуллина 

Фото: kzn.ru

В финале конкурса, где свои проекты представили семь кандидатов, Гиззатуллина вошла в число четырех финалистов. Комиссию возглавлял мэр Казани Ильсур Метшин. Победительница предложила развивать зооботсад как многофункциональное пространство для отдыха, объединив историческую часть с прибрежными территориями озера Кабан.

Как отметил директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили, опыт Гиззатуллиной в Дирекции парков и скверов наиболее релевантен для новой должности. Перед новым руководителем стоят масштабные задачи: наладить управление хозяйством, организовать завоз животных, внедрить современные технологии содержания флоры и фауны, а также развить просветительские и научные инициативы. Отдельное внимание потребует реконструкция исторической части зоопарка.

