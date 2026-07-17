В Казани одобрен проект реставрации ограды Богородицкого монастыря XIX века

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект восстановления ограды с башнями и воротами Богородицкого монастыря в Казани. Памятник регионального значения на улице Япеева был построен в 1830-х годах по проекту архитектора Петра Пятницкого и является частью монастырского ансамбля XVI века – места обретения Казанской иконы Божией Матери.

До наших дней сохранились двое ворот, одна угловая башня, сторожка конца XIX века и фрагменты стен – все в ограниченно работоспособном состоянии: кладка разрушается, есть трещины, утрачены крыши, цоколи ушли в землю из-за культурного слоя. В советское время ворота перестраивали под жильё, проёмы закладывали, часть стен снесли.

Проект, разработанный компанией «ПартнерПроект», предусматривает восстановление исторического облика: укрепление кладки, воссоздание карнизов, перемычек, крыш и кованых решёток в бойницах, раскрытие заложенных окон. Сторожку приспособят под техпомещения, башню – под музейное пространство. Укрепят фундаменты и сделают гидроизоляцию. Эксперты подтвердили, что работы не нарушат облик памятника, и рекомендовали документ к утверждению Комитетом РТ по охране ОКН.