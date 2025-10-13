В Казани определили финалистов конкурса на пост главы исполкома города

В Казанской Ратуше состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность руководителя Исполнительного комитета города. По результатам рассмотрения заявок все три претендента были допущены к финальному этапу конкурса.

В числе кандидатов — действующий руководитель исполкома Рустем Гафаров, заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению АО «Казэнерго» Марат Махмутов и директор МУП «Городские мосты» Станислав Сорокин.

Комиссия, в состав которой вошли представители руководства республики и депутаты Казанской городской думы, приняла решение допустить всех претендентов к защите программ развития города. Финалисты представят свои концепции сегодня на заседании II сессии Казанской городской думы.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, члены комиссии ознакомились с документами и провели беседы с кандидатами, после чего приняли решение о допуске всех троих претендентов к финальному этапу.