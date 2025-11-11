В Казани открыли уникальный для России отдел МФЦ для мигрантов

В Казани начал работать первый в стране специализированный отдел МФЦ для мигрантов. Он расположен на улице Авангардной, 74. Новый офис предоставляет иностранным гражданам полный комплекс услуг: от постановки на миграционный учет до оформления СНИЛС и регистрации на портале госуслуг. Как отметила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова в ходе брифинга в Кабмине РТ, такая практика не имеет аналогов в России. Инициатива уже позволила разгрузить остальные отделы Казани и сократить время ожидания для всех клиентов.

Весной 2024 года время ожидания в казанских МФЦ достигало трех часов. Жители города жаловались, что не могут прописать новорожденных детей или получить другие срочные услуги из-за большого количества иностранных граждан. Проблема усугублялась тем, что из-за новых правил мигрантам теперь нужно посещать МФЦ не один, а три-четыре раза для полного оформления документов, что значительно увеличило общую нагрузку на центры.

С февраля 2024 года МФЦ обязаны проверять всех иностранцев по Реестру контролируемых лиц (РКЛ). Эта база данных содержит информацию о нелегально находящихся в России мигрантах. При обращении за любой услугой специалисты МФЦ сначала проверяют клиента по этому реестру. Если человек в нем числится, ему отказывают в обслуживании до тех пор, пока он не урегулирует свой статус. Эта проверка, хоть и необходима, также увеличила время приема одного клиента.

Специализированный отдел для мигрантов в Казани всего за месяц обслужил 17 тысяч человек. Открытый в мае, к июню он уже принял более половины всех иностранных клиентов города. На сегодняшний день через него проходит около 74% всего потока мигрантов. При этом отдел работает по удобному графику — с 8:00 до 20:00 ежедневно. Интересно, что отдел стал популярным без какой-либо рекламы — информация о нем быстро распространилась среди иностранцев по «сарафанному радио».