В Казани открылся новый филиал поликлиники для 36 тысяч жителей

14 октября 2025  13:48

В Казани завершилось строительство нового филиала городской поликлиники №20 на улице Умырзая в Советском районе. Медучреждение, возведенное в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», будет обслуживать около 36 тысяч жителей жилого комплекса «Весна» и близлежащих микрорайонов.

Современное трехэтажное здание площадью более 7 тысяч квадратных метров оснащено передовым диагностическим оборудованием, включая компьютерный томограф, рентген-аппарат и эндоскопический центр с возможностью проведения процедур под наркозом.

Инфраструктура поликлиники включает 130 медицинских кабинетов, 17 отделений и 195 компьютеризированных рабочих мест для персонала. Учреждение рассчитано на прием до 400 пациентов в день и будет оказывать полный спектр консультативно-диагностических и лечебных услуг.

Это уже третий новый объект здравоохранения, открывшийся в Казани в текущем году после детской поликлиники в ЖК «Волжские Просторы» и врачебной амбулатории в поселке Вишневка.

