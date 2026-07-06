В Казани планируют построить каток у «Чаши»

Власти Казани рассматривают возможность создания крупного ледового катка в районе центра семьи «Казан». С такой инициативой выступил глава городского комитета по туризму Александр Шавлиашвили на аппаратном совещании.

По его замыслу, каток должен стать главной зимней точкой притяжения для туристов и сгладить традиционный спад турпотока в холодное время года – сейчас зимой Казань принимает почти вдвое меньше гостей, чем летом. Новый объект призван дополнить круглогодичные проекты, такие как обновлённый зооботсад, где недавно появились слоны, а в следующем году начнётся его масштабная реконструкция.

Всего в ближайшие пять лет в городе планируют реализовать около десяти новых туристических проектов, чтобы увеличить среднюю продолжительность визита в Казань с двух до трёх дней. Концепцию катка у «Чаши» сейчас прорабатывают – точное решение о его строительстве пока не принято.