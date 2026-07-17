В Казани предпринимателям начнут компенсировать затраты на пункты сбора вторсырья

В Казани запускают программу субсидирования для предпринимателей, создающих пункты приёма вторичного сырья. Малому и среднему бизнесу компенсируют до 70% затрат на обустройство одного объекта – максимум 1 миллион рублей. Один предприниматель может получить поддержку на создание до трёх пунктов.

Средства разрешено тратить на строительство, закупку оборудования (контейнеры, весы, системы учёта), подключение к инженерным сетям и благоустройство территории. Участниками программы могут стать зарегистрированные в Казани МСП из реестра, чей основной вид деятельности – сбор и утилизация отходов. Необходимо право собственности или законное основание для использования участка под пункт приёма. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.