В Казани проголосовала многодетная семья Хайруллиных

Сегодня в Казани в лицее №23 (избирательный участок № 211) проголосовала многодетная семья Хайруллиных. В этой семье оба родителя трудятся в образовательной сфере. Мария Владимировна работает педагогом в Центре внешкольной работы Ново-Савиновского района, а ее супруг Айдар Анварович работает педагогом дополнительного образования в татарско–русской школе №113 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя России М.Р. Ахметшина. Кроме того, мужчина возит гуманитарную помощью нашим бойцам в зону СВО. В этом деле ему помогает вся его семья - жена и трое детей. Старшей дочери Дарине 14 лет, сыну Тимуру - 10 лет, дочери Аните - 8 лет.

- Мы пришли проголосовать за будущее нашей республики, - объяснил журналистам Айдар Анварович. - Мы ходим на выборы с детьми, чтобы они понимали, что будущее зависит от них, и видели всю серьезность всего этого. В детстве наши родители поступали так же. Ответственность важно прививать с детства.

Мария Владимировна добавила, что это ещё и традиция в их семье - они многое делают вместе. «С утра встали и пошли», - улыбнулась она.