В Казани пройдет «Битва искусственных интеллектов» в строительной сфере

19 августа в Казани, в рамках Международного форума «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура», состоится «Битва искусственных интеллектов». На площадке «Казань Экспо» специалисты покажут, как технологии искусственного интеллекта (ИИ) меняют строительную отрасль, и помогут госструктурам разработать планы по внедрению AI-решений.

Строительный сектор активно осваивает цифровые технологии. По прогнозам Всемирного банка, к 2027 году мировой рынок ИИ в строительстве превысит 3,3 млрд долларов. В России уже есть успешные примеры: цифровизация ЖКХ в Якутии, умные решения в Москве и других регионах. Однако масштабному внедрению мешают стереотипы — некоторые до сих пор считают ИИ «волшебной таблеткой», которая работает без участия человека.

«Битва искусственных интеллектов» призвана развеять эти мифы. Мероприятие начнется с практической сессии, где AI-платформы продемонстрируют свою работу на реальных данных — сметах, графиках и чертежах. Затем представители госучреждений, строительных и архитектурных ведомств примут участие в воркшопе. Им предстоит создать дорожные карты внедрения ИИ, оценить риски и адаптировать технологии под нужды своих организаций.