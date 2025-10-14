В Казани пройдет форум молодых патриотов «Мы Россияне»

С 5 по 7 ноября в Казани состоится межрегиональный патриотический форум «Мы Россияне», который соберет 250 молодых людей из разных регионов страны. Мероприятие организовано при грантовой поддержке Росмолодежи и Министерства по делам молодежи Татарстана.

Форум будет работать по трем основным направлениям: медиаискусство, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и укрепление межнационального согласия. Особый акцент сделан на современных форматах — участники представят работы в рамках конкурса медиаискусства, где через видео, анимацию и цифровые технологии смогут выразить свое видение патриотизма.

Лучшие проекты, отобранные на форуме, получат дальнейшее развитие на федеральных площадках, в том числе в Государственной Думе. Заявки на участие принимаются до 25 октября.