В Казани пройдет Форум туроператоров России 9 и 10 октября

news_top_970_100
Город
28 августа 2025  11:50

9-10 октября в столице Татарстана состоится отраслевое событие — VIII туристский форум «Ориентиры будущего», который впервые объединится с Форумом туроператоров России. Мероприятие организуется Государственным комитетом РТ по туризму и Российским союзом туриндустрии.

Форум соберет более 450 представителей турбизнеса, федеральных и региональных властей для обсуждения цифровизации отрасли, регуляторных вызовов и государственной поддержки. Ключевыми темами станут применение искусственного интеллекта в туриндустрии и развитие регионального туроперейтинга.

Президент РСТ Илья Уманский подчеркнул, что мероприятие станет платформой для решения системных проблем отрасли. Председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов отметил лидирующую роль республики в разработке инновационных подходов к туризму.

Мероприятие пройдет в гостиничном комплексе «Millennium Panorama Hotels». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ порядке 10 тыс. мигрантов внесены в список контролируемых лиц
В Казани пройдет Форум туроператоров России 9 и 10 октября
Как в Казани хранят историю татарской детской литературы
Могут ли изъять ваш земельный участок?
Могут ли изъять ваш земельный участок?
Илдар Баязитов: Человек должен быть полезным, иначе его жизнь бессмысленна
Илдар Баязитов: Человек должен быть полезным, иначе его жизнь бессмысленна
В Казани 29 августа отметят день рождения пророка Мухаммеда
Судьба Сююмбике: как жизнь царицы Казанской превратилась в легенду
Татарстан вошел в топ-5 регионов страны по объему кредитов в июле