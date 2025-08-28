В Казани пройдет Форум туроператоров России 9 и 10 октября

9-10 октября в столице Татарстана состоится отраслевое событие — VIII туристский форум «Ориентиры будущего», который впервые объединится с Форумом туроператоров России. Мероприятие организуется Государственным комитетом РТ по туризму и Российским союзом туриндустрии.

Форум соберет более 450 представителей турбизнеса, федеральных и региональных властей для обсуждения цифровизации отрасли, регуляторных вызовов и государственной поддержки. Ключевыми темами станут применение искусственного интеллекта в туриндустрии и развитие регионального туроперейтинга.

Президент РСТ Илья Уманский подчеркнул, что мероприятие станет платформой для решения системных проблем отрасли. Председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов отметил лидирующую роль республики в разработке инновационных подходов к туризму.

Мероприятие пройдет в гостиничном комплексе «Millennium Panorama Hotels». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.