В Казани пройдёт «Бизнес-ифтар» с участием представителей власти и Духовного управления мусульман

news_top_970_100
Город
13 февраля 2026  11:47

28 февраля в казанском ГТРК «Корстон» состоится форум, объединяющий предпринимательство и исламские традиции. Организаторами выступают ДУМ РТ и Администрация Раиса Татарстана.

Площадка соберёт владельцев бизнеса, топ-менеджеров, чиновников и представителей деловых объединений. В прошлом году мероприятие посетили более 700 человек из российских регионов и стран СНГ, в этом ожидается около тысячи участников.

Гостей ждут панельные дискуссии, выступления экспертов, выставочная зона, культурная программа и коллективный ифтар. На форуме предусмотрены места для совершения намаза, угощение будет соответствовать стандартам халяль.

Традиционно среди мужчин и женщин разыграют две путёвки в Умру.

news_right_column_240_400
Новости
В массовом ДТП на трассе в РТ пострадал подросток, прокуратура взяла дело под контроль
В Казани пройдёт «Бизнес-ифтар» с участием представителей власти и Духовного управления мусульман
Пустое место за семейным столом: что приводит к трагедиям на дорогах
Пустое место за семейным столом: что приводит к трагедиям на дорогах
Рустам Минниханов об экономике Татарстана: 2026 год легким не будет
Рустам Минниханов об экономике Татарстана: 2026 год легким не будет
«Они не предали свою Родину»
Каток в парке «Черное озеро» в Казани закрыт из‑за снегопада
УНИКС вырвал победу у «Пармы» в последней четверти
Татарстан начал набор врачей по контракту с выплатой 2,9 млн рублей