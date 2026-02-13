В Казани пройдёт «Бизнес-ифтар» с участием представителей власти и Духовного управления мусульман

28 февраля в казанском ГТРК «Корстон» состоится форум, объединяющий предпринимательство и исламские традиции. Организаторами выступают ДУМ РТ и Администрация Раиса Татарстана.

Площадка соберёт владельцев бизнеса, топ-менеджеров, чиновников и представителей деловых объединений. В прошлом году мероприятие посетили более 700 человек из российских регионов и стран СНГ, в этом ожидается около тысячи участников.

Гостей ждут панельные дискуссии, выступления экспертов, выставочная зона, культурная программа и коллективный ифтар. На форуме предусмотрены места для совершения намаза, угощение будет соответствовать стандартам халяль.

Традиционно среди мужчин и женщин разыграют две путёвки в Умру.