В массовом ДТП на трассе в РТ пострадал подросток, прокуратура взяла дело под контроль

13 февраля 2026  12:32

Сегодня утром на автодороге Альметьевск — Лениногорск произошло столкновение трёх автомобилей. По предварительным данным, водитель Opel выехал на встречную полосу, где врезался в Haval, после чего в обе машины влетела Toyota. Авария случилась в районе населённых пунктов Зай-Каратай и Новочершилинск.

Фото: телеграм-канал прокуратуры РТ

В результате ДТП травмы получили четыре человека, включая 15-летнего подростка. Всем пострадавшим на месте была оказана первая помощь.

На место выезжал Лениногорский городской прокурор Марсель Гимаев. Ведомство контролирует ход проверки и выясняет все обстоятельства произошедшего. Прокуратура республики также опубликовала кадры с места аварии.

Фото: телеграм-канал прокуратуры РТ

