В Казани разработан проект реставрации гостиницы Дворянского собрания

14 октября 2025  08:24

Специалисты подготовили проект реставрации здания гостиницы Дворянского собрания — объекта культурного наследия федерального значения, расположенного в центре Казани на улице Рахматуллина. Документ получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

По оценкам реставраторов, несмотря на значительные утраты архитектурного декора и штукатурного слоя, историческое здание в целом сохранило свою объемно-пространственную структуру. Проектом предусмотрены укрепление несущих конструкций, восстановление утраченных элементов фасадов и кровли, а также воссоздание исторического цветового решения.

Особенностью проекта станет сохранение части фасадов, раскрытых от штукатурки, для демонстрации следов перестроек разных периодов. После завершения работ здание планируется оборудовать архитектурной подсветкой.

Проектная документация рекомендована к согласованию Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.

