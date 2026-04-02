В Казани создается общественный совет по развитию парков

Дирекция парков и скверов столицы Татарстана объявила прием заявок в новый совещательный орган. Общественный совет объединит экспертов из разных сфер для системного участия в развитии городских зеленых зон. Заявки принимаются до 30 апреля через онлайн-форму на сайте дирекции.

Как пояснили в организации, рост числа парков и масштабов задач требует выхода на новый уровень коммуникации с профессиональным сообществом. Совет должен сделать процесс принятия решений более прозрачным и структурированным.

В состав совета войдут не более 20 человек. Приглашаются специалисты в области архитектуры, экологии, дендрологии, социологии, инклюзии, экономики, безопасности и связей с общественностью. Члены совета будут обсуждать итоги сезонов, планы развития и ключевые решения по новым и существующим пространствам. Все решения станут фиксировать в протоколах и публиковать.

Участие в совете не оплачивается и предполагает регулярную работу. Установочная встреча состоится 15 апреля — она открыта для всех желающих. Итоговый состав объявят после завершения приема заявок. Первое заседание даст старт регулярной работе совета.