В Казани спасатели вызволили подростка из вентиляционной шахты заброшенного здания

news_top_970_100
Город
20 октября 2025  14:14
Автор:
Владислав Косолапкин

В столице РТ произошел инцидент, в котором потребовалось вмешательство профессионалов. На улице Тельмана 16-летний подросток проник в заброшенное здание, где сорвался вниз и застрял в вентиляционной шахте.

Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, юноша получил травму ноги и не мог самостоятельно выбраться из ловушки. На место происхождения оперативно выехали спасатели Зонального поисково-спасательного отряда.

Специалисты смогли аккуратно извлечь пострадавшего из узкой шахты и передали его бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани наградят победителей конкурса «Снежный барс»
Жительница Казани потеряла 60 тысяч рублей из-за фейкового розыгрыша
Казань вошла в тройку лучших городов России по развитию инфраструктуры
«Полистаем семейный альбом»: истории, которые сближают поколения
«Полистаем семейный альбом»: истории, которые сближают поколения
32 студентки из Татарстана получили право на выплату по беременности
В Татарстане выбрали лучшего молодого комбайнера республики
В Казани спасатели вызволили подростка из вентиляционной шахты заброшенного здания
Краснодарское «Динамо» уступило казанским волейболисткам