В Казани спасатели вызволили подростка из вентиляционной шахты заброшенного здания

В столице РТ произошел инцидент, в котором потребовалось вмешательство профессионалов. На улице Тельмана 16-летний подросток проник в заброшенное здание, где сорвался вниз и застрял в вентиляционной шахте.

Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, юноша получил травму ноги и не мог самостоятельно выбраться из ловушки. На место происхождения оперативно выехали спасатели Зонального поисково-спасательного отряда.

Специалисты смогли аккуратно извлечь пострадавшего из узкой шахты и передали его бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи.