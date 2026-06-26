В Казани стартовал чемпионат профессионального мастерства для ветеранов СВО «Абилимпикс»

Чемпионат «Абилимпикс» для ветеранов СВО проходит в столице Татарстана уже во второй раз. Не исключено, что и в следующем году его примет наш город. В этом году он собрал более 600 конкурсантов из 86 регионов страны. К проведению соревнований привлечено более 40 партнеров-работодателей, что подчеркивает практическую направленность мероприятия и его ориентацию на последующее трудоустройство участников.

Участие в торжественной церемонии открытия принял заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин. Замминистра осмотрел площадки проведения соревнований по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Слесарное дело», «Сварочные технологии», «Специалист по наземным робототехническим комплексам» и другим, а также пообщался с экспертами, участниками и волонтерами.

Приветствие участникам также направила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она отметила важность проведения чемпионата «Абилимпикс» в формате отдельной площадки для ветеранов СВО с учетом их потребностей, возможностей, профессиональных интересов и жизненного опыта. «Такой формат – знак большого уважения к каждому участнику и одновременно практический шаг к тому, чтобы помочь нашим ребятам уверенно возвращаться к активной мирной жизни, получать новые компетенции, развиваться и строить карьеру. Ветераны спецоперации уже показали высочайший пример мужества на службе Отечеству. Сегодня они демонстрируют еще один пример силы духа, готовности учиться, осваивать новое, побеждать в жизни», – подчеркнула Цивилева.

В ходе торжественной церемонии открытия чемпионата премьер-министр Татарстан Алексей Песошин подчеркнул, что чемпионат создает реальные возможности для реабилитации и карьерной реализации защитников. Он уточнил, что сегодня в каждом регионе страны вопросам социальной, медицинской и профессиональной поддержки участников СВО и членов их семей уделяется приоритетное внимание.

Конкурсанты могут попробовать свои силы в семи демонстрационных компетенциях, в числе которых «Промышленная робототехника», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Архитектор будущего – нейросетевое искусство» и другие. Кроме того, им будут доступны профтестирование и знакомство с новыми профессиями.

Параллельно с соревнованиями состоятся мероприятия деловой программы, которую 27 июня откроет пленарное заседание «От реабилитации к профессии: эффективные механизмы и решения для ветеранов СВО с инвалидностью». Участники обсудят вопросы профессиональной и социальной реабилитации ветеранов боевых действий, доступности среднего профессионального и высшего образования, профессиональной адаптации и новые возможности трудоустройства для участников СВО с инвалидностью.

Для участников и экспертов чемпионата предусмотрена и культурная программа, которая будет включать организованные экскурсии, посещение театров и музеев. В мероприятия спортивной программы включены ежедневные активности: утренняя зарядка, тренировки в зале, плавание в бассейне «Буревестник», турниры по шахматам, нардам, настольному теннису и многое другое.

Консультации по вопросам социальной поддержки, профориентации, получения профессионального образования, реабилитации и трудоустройства будут организованы в рамках выставочной программы.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров чемпионата состоится 1 июля.