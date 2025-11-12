В Казани стартовала подготовка ледовых арен к зимнему сезону

На стадионе «Ракета» в Казани завершается создание ледового покрытия для массового катания. Специалисты уже залили более 3 тысяч кубометров воды, используя современные технологии подготовки льда.

Технологический процесс включает несколько этапов: сначала мощные холодильные установки общей мощностью 2 ГВт замораживают основание поля, затем формируется черновой ледяной слой толщиной 3-4 см. Для финального выравнивания поверхности задействуются ледовоуборочные машины «Олимпия».

По информации городского комитета по физической культуре и спорту, каток будет полностью готов к 13 ноября. В этот день начнутся тренировочные занятия для юных хоккеистов и взрослых спортсменов. Для широкой публики массовые катания откроются 22 ноября.

Параллельно в городе уже функционируют семь других ледовых площадок, расположенных в спортивных комплексах «Триумф», «Ватан», «Золотая шайба» и других объектах.