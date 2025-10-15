В Казани трое пассажиров погибли в ДТП с участием Honda Accord

В ночь на 13 октября в Казани на Горьковском шоссе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 21-летняя жительница города, находившаяся за рулем автомобиля Honda Accord, не справилась с управлением и совершила столкновение с бетонной опорой дорожной развязки.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, авария произошла около 00:12. Девушка-водитель, имеющая всего шестимесячный стаж вождения, предварительно превысила безопасную скорость движения, что привело к потере контроля над автомобилем.

Трагическим последствием ДТП стала гибель трех пассажиров иномарки, которые скончались на месте происшествия до приезда медиков. Сама водительница отказалась от медицинской помощи.

Материалы по факту аварии переданы в Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан для проведения процессуальной проверки и установления всех обстоятельств случившегося.