В Казани утвердили график работы общественного транспорта на новогодние праздники

С 31 декабря по 11 января общественный транспорт в Казани будет работать по расписанию выходного дня. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

В эти дни автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать с 5:30 до 23:30, а метрополитен — с 6:00 до 00:00. В новогоднюю ночь работа наиболее востребованных наземных маршрутов будет продлена до 2:00.

Для удобства горожан 7 января, после ночной рождественской службы в соборе Казанской иконы Божией Матери, от остановки «КАИ» будут организованы дополнительные рейсы шести автобусных маршрутов. Также на период праздников муниципальные парковки станут бесплатными.