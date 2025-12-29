В Казани утвердили график работы общественного транспорта на новогодние праздники

29 декабря 2025  10:24

С 31 декабря по 11 января общественный транспорт в Казани будет работать по расписанию выходного дня. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

В эти дни автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать с 5:30 до 23:30, а метрополитен — с 6:00 до 00:00. В новогоднюю ночь работа наиболее востребованных наземных маршрутов будет продлена до 2:00.

Для удобства горожан 7 января, после ночной рождественской службы в соборе Казанской иконы Божией Матери, от остановки «КАИ» будут организованы дополнительные рейсы шести автобусных маршрутов. Также на период праздников муниципальные парковки станут бесплатными.

