В Казани в ходе рейда задержали 8 питбайков - их владельцы не имели прав

Город
2 апреля 2026  10:28

Госавтоинспекция города провела рейд по мототранспорту. Восемь питбайков отправились на штрафстоянку, еще четверых водителей оштрафовали за нарушения ПДД.

Как напомнил глава ГАИ Казани Михаил Савин, питбайк - это спортивный инвентарь для специальных площадок, езда по дорогам общего пользования запрещена. Для управления скутером или мопедом нужны права категории «А1» с 16 лет, для мотоцикла – категория «А» с 18 лет и страховка.

Савин добавил, что теперь родителей несовершеннолетних нарушителей будут привлекать по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение в действия, опасные для жизни»). Санкция - до трех лет лишения свободы. Ранее такая практика в Татарстане не применялась.

