В Казани воссоздают исторический павильон в Фуксовском саду силами волонтеров

В рамках фестиваля сохранения городской среды «Том Сойер Фест» в Казани начались работы по восстановлению исторического павильона в Фуксовском саду. Деревянная беседка, существовавшая на этом месте с начала XX века, была утрачена десятилетия назад и теперь воссоздается по архивным фотографиям.

Фото: соцсети «Том Сойер Фест — Казань»

С 11 сентября волонтеры приступили к монтажным работам, которые проводятся в несколько этапов: установка основания, монтаж опорных столбов и ограждений, завершающий этап с установкой кровли и декоративного шпиля. Все работы планируется завершить в течение сентября.

Проект реализуется при профессиональной поддержке архитекторов Института развития Казани, разработавших чертежи, и генерального партнера ООО «Тэкоресурс», предоставившего качественные пиломатериалы из местной лиственницы. Особую роль сыграла фирма «Карпентер», имеющая опыт сотрудничества с фестивалем при реставрации объекта культурного наследия на улице Фатыха Карима.

Как отмечает координатор проекта Олеся Балтусова, воссоздание павильона знаменует возвращение традиций деревянного зодчества в urban-среду современного города. «Мы создали его сами, своими руками, и деревянное зодчество вернулось в центр города», — подчеркнула она.

Исторический павильон, располагавшийся на обрыве над Казанкой, отличался изящными формами и ажурным шпилем. Его воссоздание стало возможным благодаря многолетней работе движения по сохранению архитектурного наследия и поддержке местного бизнес-сообщества.